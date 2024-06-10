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全民權證／士電 押寶逾90天

經濟日報／ 記者高瑜君整理
士電相關權證
士電相關權證

士電（1503）上周五（7日）股價挾量挑戰月線，近期缺電議題再度成為市場熱門討論話題，推升沉寂一段時間的重電股再度成為盤面焦點。

法人認為，在AI發展需求下，未來5至10年平均年用電需求成長將上修至3%，台灣2024年電力供需比處於低檔，故仍需台電強韌電網等相關預算改善台灣電力耗損、維持電力穩定等問題。

士電在變壓器外銷接單已經看到2026年後；去年月完成新倉庫建置，因應北美需求，公司預計將既有的倉庫改建及增建變壓器廠，配電變壓器產能已於1月擴增25%。

可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的認購權證，擴大獲利空間。（中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

中國信託 士電 權證

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