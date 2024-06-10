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全民權證／陽明 挑價內外5%
陽明 （2609）隨5月進入換年約旺季，第3季為傳統貨櫃旺季，各大航商開始縮倉提價並加收旺季附加費，市場看好第3季業績表現。
陽明5月營收截稿前尚未公布，4月營收194億元，月減4%，年成長35%，因以哈戰爭未決，葉門胡塞武裝攻擊紅海商船，近期攻擊範圍有擴大，中國五一長假後，貨櫃需求量激增，加上紅海繞道，整體市場缺櫃再起，5月營收應可期；加上第3季營運旺季即將來臨，在短期地緣政治風險尚未看到明朗跡象下，法人估計其今年全年EPS有機會上看8元，近期股價強勢，站在各期均線之上。
可挑選價內外5%以內、200天期以上的長天期權證，參與個股行情。（群益金鼎證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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