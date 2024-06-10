全民權證／晶碩 兩檔閃亮亮

晶碩（6491）首季日系客戶占營收比重已達五成，第2季日本業績持續看好。晶碩除了可透過代工業務滲透率提升帶動營運表現外，第2季後隨矽水膠新品順利推出，將成為另一成長動能。

除了日本之外，晶碩也看好整個中國大陸618檔期表現，分析師指出，在中國大陸消費降級下，將帶動本土廠商市占率提升，有利於台灣代工廠商接單。晶碩去年已於歐洲市場取得日拋矽水膠隱形眼鏡產品證；台灣隱形眼鏡市場已近飽和，但晶碩的美妝品牌「晶澈」成長表現優於預期、通路布局加速，加以矽水膠新品將對獲利帶來加分效果。可挑選價外20%至價內10%、有效天期60天以上之權證操作。（永豐金證券提供）

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