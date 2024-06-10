快訊

耐震補強或危老重建 居住安全依然路迢迢

18歲男平均變矮1.2公分 女生卻長高 肥胖比率恐是原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全民權證／晶碩 兩檔閃亮亮

經濟日報／ 記者王皓正整理
晶碩相關權證
晶碩相關權證

晶碩（6491）首季日系客戶占營收比重已達五成，第2季日本業績持續看好。晶碩除了可透過代工業務滲透率提升帶動營運表現外，第2季後隨矽水膠新品順利推出，將成為另一成長動能。

除了日本之外，晶碩也看好整個中國大陸618檔期表現，分析師指出，在中國大陸消費降級下，將帶動本土廠商市占率提升，有利於台灣代工廠商接單。晶碩去年已於歐洲市場取得日拋矽水膠隱形眼鏡產品證；台灣隱形眼鏡市場已近飽和，但晶碩的美妝品牌「晶澈」成長表現優於預期、通路布局加速，加以矽水膠新品將對獲利帶來加分效果。可挑選價外20%至價內10%、有效天期60天以上之權證操作。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

日本 晶碩

延伸閱讀

巴克萊看好2奈米需求強勁 台積電ADR上看170美元

影／崛起之路會成功嗎？被看好為下一個經濟強國 印度新政府該如何推動

玉山盃／桃園外野手曾聖安打擊率5成 教頭看好中職選秀

玉山盃／為好友應援 林維恩看好蕭齊旅美：他一定可以

相關新聞

台指期 後市中性樂觀

台股上周五（7日）終場加權指數下跌44點，收在21,858點，累計全周指數大漲684點。法人認為，儘管上周五台積電股價創...

期貨商論壇／台積期 長線偏多

富邦期貨分析師曹富凱表示，近日拉回僅是漲多修正震盪整理，並非盤勢轉空，台股目前仍處AI帶動的多方趨勢，預期回檔整理後，仍...

期貨商論壇／黃金期 價格看升

5月下旬以色列與巴勒斯坦曾一度傳出考慮接受談和，使市場的避險需求降低，進而導致黃金期貨的走勢出現回檔，並進行了約兩周左右...

全民權證／鴻海、群聯 認購搶鏡

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）雖落幕，接著蘋果全球開發者大會（WWDC）將上場，預料將為人工智慧（AI）持...

全民權證／環球晶、台勝科 四檔夯

矽晶圓下半年營運恢復成長動能，加上先進製程帶動未來發展，尤其是在AI/HPC會用到更多高階的矽晶圓，相關概念股受關注，環...

全民權證／上銀、國產 選中長天期

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股走勢相對抗震，將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考上銀（2049）、國產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。