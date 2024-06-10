全民權證／環球晶、台勝科 四檔夯

矽晶圓下半年營運恢復成長動能，加上先進製程帶動未來發展，尤其是在AI/HPC會用到更多高階的矽晶圓，相關概念股受關注，環球晶 （6488）、台勝科（3532）等上周逆勢走揚。發行券商建議，投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

環球晶、台勝科相關權證

法人指出，晶圓廠庫存連續兩個季度下滑，現階段仍優先以去化庫存為主，看好下半年將重啟對矽晶圓拉貨，而矽晶圓股價已經反應上半年業績較為平淡的影響。展望後市，隨著記憶體增加投片、2025年美國新廠加入貢獻，將使環球晶將逐步受惠、2025年營收有望再創新高。

在台勝科部分，法人認為，由於AI帶動Logic IC和記憶體需求成長，尤其在記憶體成長特別顯著，特別是在HBM的部分，記憶體公司的庫存狀況，由於HBM改善非常多，目前對於HBM需求高於DRAM。記憶體市場進入復甦階段，對記憶體看法是樂觀看待。

PC和手機市場逐漸復甦，使得客戶的庫存水位將逐漸正常化，帶動晶圓廠產能利用率的提升，因此預估2024年下半年的表現將優於上半年，台勝科產能利用率下半年也會提升。12吋產能利用率已經接近滿載，8吋產能利用率因為中國大陸同業競爭，產能利用率偏低，但8吋市場已經逐漸持穩，後續產能利用率有機會拉升。

整體而言，矽晶圓產業已經於第1季落底，之後會緩步回溫；台勝科下半年將有新產能開出，新產能對於台勝科下半年營運將相當有挹注。

權證發行商指出，看好環球晶、台勝科後續表現的投資人可買進價外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證。