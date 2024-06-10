全民權證／上銀、國產 選中長天期

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股走勢相對抗震，將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考上銀（2049）、國產（2504）等表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

上銀自2023年11月開始出貨量逐步好轉，公司表示今年4月和5月出貨量較2023年同期增加，目前出貨穩定，量也緩步上升，預期下半年訂單和業績可緩步加溫。展望全年營運，今年目標為逐季緩步上升，今年業績與獲利目標要比去年好。

上銀表示，目前部分滾珠螺桿規格產品交期超過三個月，由於產品量多，上銀已採取加班方式來消化訂單。整體而言，客戶不會接受太長交期產品，以控制庫存，相關滾珠螺桿產品則以精密定位應用產業為主。

從產品應用面來看，上銀說，包括半導體設備、精密自動化、基礎建設大型設備等，過去幾個月拉貨力道相對持穩。

上銀強調，全球產業面臨智慧化、數位化及淨零永續的課題，製造業也朝智能化、高精密及節能減碳轉型升級，上銀的傳動產品與機電整合解決方案，成為推動精密機械升級的關鍵，也是客戶實踐智慧製造的最佳夥伴。

國產指出，科技擴廠及前瞻建設鋪天蓋地的帶動區域房市建設下，加上汐止二廠可望在今年啟用，公司獲利將持續攀登高峰。投資人以選擇價內外20%內、有效天期超過120天的權證介入。