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期貨商論壇／黃金期 價格看升

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金期，價格看升。 路透
黃金期，價格看升。 路透

5月下旬以色列與巴勒斯坦曾一度傳出考慮接受談和，使市場的避險需求降低，進而導致黃金期貨的走勢出現回檔，並進行了約兩周左右的盤整，但近期以色列對巴勒斯坦的態度又再度轉為強硬，在國際一片反對的聲浪中仍堅持對加薩地區發動進攻，使黃金價格在回檔震盪後再次上漲。

由於東亞地區呈對峙狀態的各國關係皆日趨緊繃，市場對黃金避險功能的需求預料將再度升溫，預料推升黃金期貨的價格轉為強勢。

據CFTC統計至6月3日最新資料，非商業交易人已連續兩周對黃金期貨進行多單加碼，使其持有的淨多單部位再度創下新高，在近兩周黃金期貨走勢偏弱情況下，非商業交易仍積極加碼，顯示其對後續黃金期貨的行情仍樂觀看待。

CME期貨交易所的黃金期貨在5月下旬回檔觸及季線後並未跌破，顯示季線對波段行情帶來的支撐效果相當良好，而在近兩日的反彈後，行情除站回5日均線外，也有望突破再向上突破月線關卡，另可留意近期5日均線是否得以向上穿越月線，若均線多頭排列的訊號出現，則黃金期貨應可順利轉多並向上挑戰4、5月行情高點的關卡。

（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

巴勒斯坦 期貨交易

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