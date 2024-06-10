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18歲男平均變矮1.2公分 女生卻長高 肥胖比率恐是原因

期貨商論壇／台積期 長線偏多

經濟日報／ 記者王皓正整理
台積電。 路透
台積電。 路透

富邦期貨分析師曹富凱表示，近日拉回僅是漲多修正震盪整理，並非盤勢轉空，台股目前仍處AI帶動的多方趨勢，預期回檔整理後，仍有望上攻。長線以觀，全球晶圓代工龍頭台積電（2330）營運動能持續強勁，長線偏多看待。

全球數位轉型正在加快進行，隨著雲端運算、人工智慧被企業大量導入，對於高效能運算的強勁需求仍處於爆發性成長階段。

曹富凱表示，由於台股基本面已逐漸回升，台積電周四宣布要買回庫藏股，區間598~1,281元，暗示台積電看好自家營運，不過這不是真正的利多，真正的利多是台積電說要漲代工價，漲代工價有助於維持毛利率，對股價才是真的加分，台股在台積電拉抬下創高，多方趨勢不變。在眾多利多加持下，加上台灣半導體業營運動能依然強勁，在基本面穩健下，長線依舊看好。另外，台股走勢維持偏多，市場對台積電的業績持續樂觀。

台積電期貨夜盤交易上路進一步加強市場的熱情，引發更多的投資者參與交易。在長期基本面展望穩定下，若近期因短期利空使得台積電期壓低來回測月線關卡時，應是長線投資人伺機布局好機會。

（富邦期貨提供）

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台積電 台股 期貨交易

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