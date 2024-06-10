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台指期 後市中性樂觀

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫

台股上周五（7日）終場加權指數下跌44點，收在21,858點，累計全周指數大漲684點。法人認為，儘管上周五台積電股價創高後拉回整理，但在台積電現貨與ADR仍存在價差，AI相關題材仍有利指數發展，台股後市仍正向看待。

上周五台指期上漲21點至21,894點，正價差為38.62點。籌碼面部分，三大法人賣超108億元，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少700口至5,832口，其中外資淨空單增加78口至10,606口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加285口至8,695口。

上周五外資現貨賣超、期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單減碼，屬偏中性格局。月選擇權籌碼依舊是樂觀，賣權OI大於買權OI差距約6.6萬餘口，至於周選擇權轉為樂觀，賣權OI增量較買權OI量多快一倍，整體籌碼面中性樂觀格局。

元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五呈現高檔震盪格局，盤中大多在平盤附近維持小漲小跌，震幅也僅百點左右，終場指數小漲24點，以紅K棒留下影線作收。目前指數維持多頭排列，且下檔重要支撐月線持續墊高，因此在跌破月線之前，短線仍有機會再次創高。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在21,500點，月買權最大OI落在22,000點，月賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.61下降至1.5，VIX指數下降0.56至16.96，外資台指期買權淨金額2.2億元、賣權淨金額0.2億元，整體選擇權籌碼面中性。

整體來說，目前指數資金輪動健康，量能維持4,500億元附近，未來AI相關題材發酵有利指數發展，不過，仍需留意美國經濟數據、聯準會本周利率決策會議，以及美股的進一步反應。

群益期貨表示，外資賣超現貨、且期貨淨空單加碼，自營商選擇權中性格局，月選擇權布局維持樂觀，周選擇權布局轉為樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局，儘管上周五台積電創高後拉回整理，台股後市仍正向看待。

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