期貨商論壇／航運期 題材加持

近期中國為解決美國8月訂定的新關稅政策，使得中國出口商盡可能地在8月前出口至海外，導致貨櫃加上運價持續上漲，另外加上原有的紅海危機仍然持續造成影響，馬士基也發布重大訊息因應紅海危機，展開運力調度將停止美東航線減班，而市場擔憂海運斷鏈，帶動國內的貨櫃航運股長榮、陽明、萬海等受惠，航運指數再次創下新高。

時序開始進入6月，也進入聯準會開會前十天的緘默期，近期公布的相關數據似乎也慢慢地重燃降息希望，而Fed WATCH方面，原本11月才降息的機率也慢慢地變成9月降息，雖股市仍會受降息機率影響，但目前所公布的數據狀況仍處於降息的臨界點，未來仍需觀察相關數據。

若交易人欲參與航運行情，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金17,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

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