期貨商論壇／原油期 保守看待

美國經濟數據表現不如預期，引發市場對供應過剩前景的擔憂拖累輕原油價格連續多日下滑並跌破每桶75美元整數關卡。美國5月ISM服務業PMI升至53.8，高於市場預期的50.8，加上短線跌多反彈，使得7月交割輕原油期貨5日上漲1.1%，以每桶74.07美元做收。

在原油供需方面，EIA數據顯示6月1日當周美國原油庫存較前周增加120萬桶，高於市場預期的減少230萬桶。石油輸出國組織及其盟國 （OPEC+）將原定於6月底到期的每日220萬桶自願減產協議期限延長三個月至今年9月底，並將在2024年10月至2025年9月的一年內，逐步取消八個成員國的自願減產。

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，觀察近期數據，美國經濟與就業數據放緩，美債殖利率與美元指數拉回，市場預期聯準會今年降息機率回升，雖然有助資金風險偏好轉佳以及減輕經濟疲弱對原油需求的負面影響。不過，通膨頑固，高利率可能維持更長時間，加上OPEC+自10月起，將逐步縮減減產幅度，以及中東地緣政治風險，在美國居中協調之下，不再升高，宜保守看待輕原油價格表現。（國泰期貨提供）

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