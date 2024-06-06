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台指期 外資減碼空單

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

股期雙市昨（6）日開高走高，指數齊步大漲超過400點。分析師表示，現階段期現貨逆價差擴增，外資淨空單減少5,918口、降至1萬口，展望盤勢，由於AI熱潮持續延燒，台積電（2330）屢創新高推升風險情緒，台指期後市仍可期待。

周三美盤科技股大漲帶動美股飆升，隨美股科技板塊強勢噴出，台指夜盤直接收復5月底以來跌幅，台積電股價也迎來爆發，激勵台股昨天開盤瘋漲逾400點，盤中最高來到21,970點，再刷歷史新高，指數終場上漲417點，收在21,902點。

期貨部分，台指期昨天漲勢擴大，台積電、聯發科攜手大漲逾4%，開發金暴衝7.09%領漲金融權值，萬海漲停領銜貨櫃三雄；終場台指期上漲415點至21,875點。價差方面，期現貨為逆價差27.7點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超240.61億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4,505口至6,532口，其中，外資淨空單減少5,918口至10,528口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是減少5,136口至8,410口。

永豐期貨指出，昨天台積電貢獻漲幅達327點，扣除台積電也有接近百點漲幅，盤面上電子與金融表現同樣強勢，航運指雖早盤出現獲利了結賣壓，但尾盤仍強勢創日內高點。

回顧盤勢，指數走勢明顯較櫃買強勢，顯示資金主要流入權值類股，相對壓縮小型股表現空間，整體格局較有利大盤表現。

群益期貨表示，現階段外資買超現貨、且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局轉為偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局。技術面來看，因下方有電子類股突破反壓後的支撐，且台積電已領先越過高點，台股走勢仍正向。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距約6萬6,000餘口，至於周選擇權轉為偏樂觀，賣權OI增量較買權OI量多快一倍，整體籌碼面中性偏樂觀。

台積電 選擇權

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