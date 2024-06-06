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國會改革案政院覆議…卓榮泰意圖求戰 埋下朝野未爆彈

嘉南濃霧特報 全台有雨 端午連假中南部慎防劇烈雨勢

全民權證／萬海 兩檔動能強

經濟日報／ 記者高瑜君整理
萬海相關權證
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萬海（2615）在紅海衝突中長期化與巴拿馬運河乾旱，加上歐美需求持續復甦等眾多因素下，股價連續兩日攻漲停，昨（6）日收上96.8元，即將叩關百元，有機會改寫2022年8月19日100.5元高點。

法人指出，當前市場缺乏閒置運力下，產業需求旺季將持續推升報價走勢。儘管上周美國總統拜登表示以色列提出三階段停火及釋放人質協議，惟公布停火計畫後，以色列總理表示結束戰爭的條件沒有改變（摧毀哈瑪斯的軍事和治理能力、釋放所有人質，並確保加薩不再對以色列構成威脅），因此，中東局勢將持續動盪。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日180天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

人質 以色列 權證

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