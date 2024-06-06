全民權證／聯鈞 挑價內外20%

聯鈞（3450）首季每股純益0.31元，較去年第4季每股淨損0.01元、去年同期每股淨損0.28元出色，主要受惠於AI助力，推升資料中心相關產品出貨比重大增，挹注獲利表現轉正。

據悉，聯鈞具備雷射元件開發技術，在光通訊、光資訊元件產品線齊全，法人預期，因AI伺服器及機器訓練需大量資料傳輸，傳輸速度愈來愈快，訊號耗損和熱量將是挑戰，矽光子將扮演重要角色。

聯均表示，目前公司產品出貨主力仍以400G為主，少數100G產品則是因應客戶需求生產，未來隨著光通訊應用在AI伺服器不斷成長，公司也將會積極與客戶合作。

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