神達、富邦媒 四檔耀眼

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線相對抗震，將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考神達（3706）、富邦媒（8454）股價表現，並利用權證參與行情，放大獲利空間。

神達方面，與2023年相較，今年有較好的開始，預期可看到春燕，儘管大環境仍有變數，神達對2024年營收年增二位數百分比深具信心，毛利率也將維持兩位數水準。

因應業務持續成長及客戶區域製造需求，神達今年加大投資美國、台灣新竹及越南廠，故今年資本支出將比去年增加不少。

神達樂觀看待今年營運成長，旗下專攻伺服器的子公司神雲科技及專注車用與智慧物聯業務的神達數位皆會成長，整體來看，對全年營收年增兩位數百分比深具信心，毛利率也可維持兩位數水準。

展望今年整體伺服器業務出貨，神雲總經理黃承德表示，第2季較首季樂觀，下半年比上半年樂觀，在各領域出貨都會提高，且預期今年通用伺服器市場仍有成長性。

至於富邦媒，台灣線上零售業龍頭富邦媒結盟實體通路7-ELEVEN攜手拓展「momo循環包裝生態圈」，即日起全台逾6,900家7-ELEVEN門市加入回收服務陣容。

消費者凡收到「momo循環袋」包裹並確認商品無誤後，可就近至7-ELEVEN，使用ibon列印代收單據後將循環袋交給店員，三步驟完成「舉手投遞做環保」。momo期盼透過線上線下通路的合作，引領消費者開啟綠色循環網購旅程。

權證證商建議，若是投資人看好此兩檔股票，可以選擇價內外15%以內、有效天期90天以上的權證入手。