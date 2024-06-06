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全民權證／中華 瞄準逾60天

經濟日報／ 記者崔馨方整理
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中華（2204）MG品牌將推出全新電動車款MG4，建構更完整的產品線。法人維持中華「買進」建議，目標價調整至158元。

法人分析，中華的MG4將成新一款價格破壞者打入市場，下半年有望上修MG產能預估。因MG品牌在2024年第1季兩款車型月銷量達2,000輛左右，2024年第2季預計導入新車型MG4，總月銷量有望再提升。CMC Zinger車型改款後銷量表現亮眼，CMC菱利也將在今年推出大改款。預計這些因素將推動2024年整體內銷目標銷量達到6.6萬輛，年增長26%。

權證發行商建議，看好中華後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選價外20%至價內10%、有效天期60天以上的商品介入。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

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