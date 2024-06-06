聯發科、穎崴 押長天期
本周熱鬧登場的台北國際電腦展定位為「AI串聯，共創未來」，全球科技業CEO齊聚台灣探討AI相關議題，顯示主軸仍以AI為核心。法人看好，聯發科（2454）、穎崴（6515）後市表現，相關權證可伺機布局。
受惠人工智慧AI PC浪潮，外資麥格理證券大升聯發科目標價由1,050元至1,420元，給予「優於大盤」評等。
麥格理分析，AI ASIC市場前景日益清晰，聯發科2025年開始新ASIC產品線、智慧型手機售價上揚，將成主要銷售動能。
預計2026年將逾10億美元的雲服務供應商ASIC專案外，還預測一款AIPC產品明年下半年將收割成果，故上調聯發科2026年的毛利率，由48.6%升至49.0%。
穎威方面，AMD將在7月推出基於Zen 5架構的最新Ryzen AI 300系列處理器，其性能達到50 TOPS，成目前性能最強的AI PC處理器。該產品採N4製程，不僅對台積電成利多消息，包括穎崴、祥碩等公司皆是正面消息。
法人考量到2024年上半年AI/HPC可望帶動營運動能復甦優於原先預期，因此上調其2024年和2025年的每股純益（EPS）預測分別成長4%、3%。
看好聯發科、穎崴後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超過120天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。
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