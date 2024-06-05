期貨商論壇／世界期 動能向上

世界先進（5347）專注八吋晶圓代工，為成熟特殊製程晶圓代工廠，目前擁有五座八吋晶圓廠，最新進度是將與恩智浦在新加坡合資設立12吋廠。新加坡12吋晶圓廠投資案拍板，有助公司營運動能，並樂觀看待世界期貨後市發展。

世界因運動賽事與AI需求帶動LDDI與PMIC出貨回溫，第2季整體產能利用率回升，營運規模達近七季高點。雖中國廠商因美國制裁而加速發展成熟製程，公司表示不會跟進中國廠價格競爭，且降低標準型DDI產品，轉而提升高階產品如車用DDI等，自2022年第2季起，公司已感受到此部分需求明顯提升，目前進度較快的美國客戶已逐步量產，並擴大至中國與歐洲客戶，公司營運今年下半年有望溫和成長，毛利率有望進一步向上。

展望第3季，隨著終端需求如TV與PC逐漸回溫，LDDI與PMIC出貨有望續增，再加上先前受地震遞延約2%的晶圓出貨貢獻，整體公司營運有望向上。（國票期貨提供、記者王皓正整理）

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