期貨商論壇／生技期 緩步走升

經濟日報／ 記者王皓正整理
生技示意圖。 聯合報系資料庫
生技示意圖。 聯合報系資料庫

近期生技話題不斷，首先是全球最具規模、參與人數最多的國際生技盛會，2024年北美生物科技展於6月3日至6日在美國聖地牙哥隆重登場，今年台灣代表團有80家廠商機構參與。再來是立法院4日三讀通過《再生醫療法》、《再生醫療製劑條例》雙法，將加速產業投入資源提升研發及技術能力，生技醫療產業可望成為下一個兆元產業，是值得長線觀察的重點產業。

以技術面來看，臺灣生技期貨近期呈現緩步震盪走高格局，守穩在所有均線之上，且均線紛紛轉為向上走升，底部支撐墊高，多方架構明確，短線有機會挑戰今年高點。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，其成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材等股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，其契約規模約為21萬，而保證金為新台幣15,000元，槓桿約為14倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險。（元富期貨提供、記者王皓正整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 生技類股

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