台指期 高檔震盪格局

股期雙市昨（5）日高檔多空震盪，指數齊步站穩21,400點關卡之上。分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨空單減少2,643口、降至1.6萬口，展望盤勢，現階段以震盪格局看待，但操作宜以短線為主，行情延續高檔整理。

現貨與期貨行情方面，繼周一的製造業數據後，周二公布的4月JOLTS職缺意外創三年多新低。美國4月JOLTS職缺805.9萬人，創2021年2月以來的最低水平，遠低市場預期。

FedWatch顯示的降息機率應聲上漲，全年降息碼數達到兩次，甚至12月美國降息的潛在可能性也超越五成。

隨美國隔年期債權殖利率加速下行，市場樂觀情緒有所升溫，美股三大指數周二小漲作收，幅度落在0.15%~0.36%之間。

台股昨天震盪劇烈，早盤下殺逾百點，不過在台積電與鴻海聯手拉抬之下，指數迅速翻揚震盪走高，震幅達246點，指數上漲128點，收在21,484點。

期貨部分，台指期昨天上漲136點至21,463點；價差方面，台指期逆價差收歛至21.88點。

永豐期貨表示，分析籌碼面，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少860口至11,037口，其中，外資淨空單減少2,643口至16,446口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是減少2,468口至13,546口。

永豐期貨指出，近日表現強勢的橡膠類股，昨天高檔反轉向下，重挫超過7%；航運類股在萬海漲停帶領下，航運指大漲3%；生技指同樣強勢收漲逾3%。

電子相關類股昨天表現漲跌互見，半導體走勢強，創意漲幅近3%；終場加權指數在台積電貢獻123點激勵下，漲128點；展望盤勢發展，目前指數上有前高壓力，下有月線支撐，短線維持震盪格局。

群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權中性格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局轉為平衡，整體籌碼面中性格局。技術面上，下方有電子類股轉強支撐，上方有島狀反轉缺口壓力，所以台股走勢區間震盪。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距約5萬2,000餘口，至於周選擇權轉為保守，買賣權OI增加得差不多，整體籌碼面中性格局。