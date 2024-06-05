全民權證／保瑞 選價內外10%

保瑞（6472）受惠先前併購的美國藥廠USL提前併入財報，加上立法院三讀通過再生醫療法，近日股價強勢整理，技術型態維持多頭架構。

法人指出，USL旗下生產線，年產能達35億劑口服藥，保瑞藉併購案取得在美第一個製造基地，成為全美最大口服固體製劑廠之一，有利於提供全球CDMO客戶更完整代工服務。

鑒於USL擁有48項上市量產藥品，產品組合多元，已成功建立一個專精於開發、營銷品牌學名藥的特殊專業獨有管道，法人認為，合併案將強化保瑞在美國銷售業務拓展，預估今年美國營收占比將進一步提升至81%。

投資人可買進價內外10%內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（兆豐證券提供）

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