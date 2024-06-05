全民權證／台耀 押寶逾150天

台耀（4746）第1季每股淨損0.8元，主因業外認列轉投資台康生評價損失影響每股純益（EPS）約2元，若扣除業外影響，本業營收有符合預期，毛利率則優於市場預期，主要受惠美元匯率貢獻。

市場預期台耀今年營收有望維持逐季成長態勢。子公司台新藥APP-13007、適應症已於今年第1季取得核准，預估將於第3季上市，今年上半年可認列600萬美元里程碑金，加上台康生EG12014已於去年11月在歐盟順利取證，目前靜待完成申覆美國FDA補件，並於補件後六個月取證，補件後另一項生物相似藥EG1206A將完成授權，將有利營運表現。

看好台耀後市股價表現的投資人，建議利用價外20%以內、可操作天期150天期以上的商品介入。（元大證券提供）

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