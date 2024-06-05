全民權證／長聖 兩檔有看頭

長聖（6712）受惠於立法院三讀通過「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」雙法，再生雙法的通過將使細胞治療產品有機會提前有條件上市，另外限制細胞提供者來源與細胞治療執行機構皆為符合預期的條件，長聖為相關受惠股中，位階相對低的個股。

長聖5月合併營收6,012萬元，年增11%，創同期新高，連五個月成長；前五月合併營收達2.79億元，年增率27.3%，也創歷史新高。展望未來，投顧法人表示，長聖異體CAR-T產品可受益於再生法通過，在通過一期臨床後有機會取得暫時藥證上市，想像空間大。

權證發行商表示，投資人如看好長聖後市，可挑選價內外10%以內、150天期以上的權證，透過靈活操作來參與個股行情。（國泰證券提供）

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