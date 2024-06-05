台積、英業達 挑中長天期

台北國際電腦展COMPUTEX 2024成為全球科技圈焦點，科技大咖陸續釋出人工智慧（AI）新話題，市場持續提高台積電（2330）、英業達（2356）等台廠供應鏈期待。權證發行商表示，投資人如看好相關AI概念股，可透過中長天期權證商品布局，搶搭行情漲升順風車。

今年電腦展吸引今年400家新創企業參展，涵蓋人工智慧、綠色科技、智慧移動、半導體應用等四大主題，主辦單位並邀請AMD、英特爾、美超微等產業巨擘CEO登場專題演講，加上輝達執行長黃仁勳搶先開講，又天天行程滿滿，讓AI成為本次電腦展最大亮點。

台積電為本波AI商機大噴發的主要受惠廠商之一，新任董事長魏哲家近日透露，考慮提高AI晶片生產服務的價格，並稱他已經跟輝達執行長黃仁勳提過此事。漲價利多消息激勵投信進場加碼，台積電昨（5）日股價開低走高，早盤還一度下跌至835元，隨後便在買盤推升下一路走高，最高到857元，最後一盤爆出4,794張大量，終場收在854元，大漲15元。

英業達也是輝達供應鏈，但市場先前傳出該公司布局GB200腳步落後，恐怕要等到明年才會量產，董事長葉力誠在電腦展會場上否認相關傳聞，表明英業達是與輝達合作的首批廠商，產品都已就緒，下半年就會出貨。葉力誠並加碼透露，英業達也在布局機器人領域，智慧工廠是第一步。