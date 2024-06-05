鴻海、台達電 四檔閃金光

台北國際電腦展（COMPUTEX）開展，隨輝達執行長黃仁勳等「大咖」陸續開講，鴻海（2317）、台達電（2308）等AI供應鏈吸引市場目光，權證券商建議，可利用價內外10%以內的中長天期認購權證，參與相關個股走勢。

鴻海、台達電相關權證

鴻海現階段還在AI初期快速成長的階段，市場預測未來七到八年內，規模將會超過1兆美元，其中硬體就超過一半下，將是未來成長的主要動能之一。其中，今年AI伺服器營收成長將超過四成，在整體伺服器的營收占比也會達到四成以上，預估2025年AI伺服器業務將突破兆元，帶動整體營收破7兆元。

輝達旗下最新超級AI伺服器DGX GB200即將在下半年開始量產，市場粗估訂單量就高達5萬櫃，預計營收貢獻可達2.5兆至3兆元。國際大行也上調鴻海目標價，從201元到227元，主要就是看好受惠於AI伺服器的需求加速，估計AI伺服器營收貢獻將在2024年達到10%，2025年增加到24%，到2026年達到28%。

法人預估，鴻海今年營收6.5兆元，年增6.1%，稅後純益1,619.5億元，年成長13.9%，每股純益（EPS）約11.6元。

台達電第1季為全年的營運谷底，市場預期，第2季起有望逐季成長；台達電耕耘於電動車、伺服器、資料處理中心、儲能與能源管理等領域，未來幾年在中國、泰國、歐洲、北美皆有擴充計畫，加上內湖二棟新大樓，2024年資本支出將由2023年的278億元提升至300億元以上。

且隨電動車事業持續增長，加上全球伺服器市場需求維持穩定，而AI伺服器電源成長動能強勁，預估呈現倍數增長，且下半年將有AI伺服器電源、散熱大單挹注下，預估全年營收4,243億元，年成長5.7%，稅後純益年成長3.9%，EPS約13.3元。