6月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲128.26點，收21484.88點。6月電子期收1130點，上漲9.90點，逆價差1.3點；6月金融期收1930點，上漲3.80點，逆價差1.6點。

6月電子期以1130點作收，上漲9.90點，成交976口。7月電子期以1123.05點作收，上漲8.05點，成交8口。

電子現貨以1131.30點作收，上漲9.13點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差1.3點。

6月金融期以1930點作收，上漲3.80點，成交733口。7月金融期以1913.80點作收，下跌3.60點，成交1口。

金融現貨以1931.60點作收，上漲4.41點；6月金融期貨與現貨相較，逆價差1.6點。實際收盤價以期交所公告為準。