期貨商論壇／正新期 可布局

經濟日報／ 記者周克威整理
正新董事長陳榮華。 聯合報系資料庫
正新董事長陳榮華。 聯合報系資料庫

正新（2105）第1季營收236.2億元，年增0.9%，毛利率連三季穩在25%，主要是公司策略是以獲利成長為優先考量，並不追求營收成長，加上泰國輸美稅率降低，帶動正新獲利成長，第1季稅後淨利22.1億元，年增四成，每股純益（EPS）0.68元。

全球第十大輪胎製造廠正新接單情況比去年好，認為大陸地區OE、AM銷量將持續提升，今年延續復甦格局，大陸同業因內銷虧損減少當地銷售，有助舒緩產銷壓力。

產品推廣部分，持續推動高值化產品，17吋以上大尺寸胎別銷售比重增，整體稼動率緩步提升，獲利將維持高檔。印尼廠部分，正新印尼廠拓展AM通路有成，機車胎產銷滿載，營益率為正，本業穩定獲利，印度廠產能也滿載。

近年來高股息ETF火熱，新增或刪除標的更是受關注焦點；基金規模2,897億元、擁國民ETF之稱的國泰永續高股息ETF（00878）進行例行性指數調整。此次新增三檔標的，正新為新增成分股之一，將有助正新籌碼更加集中，投資人不妨可以留意正新期（FKF）做相關操作。（群益期貨提供、記者周克威整理）

（本專區資訊僅供參考。）

ETF 正新 高股息

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