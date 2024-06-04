期交所跨國合作 邁大步

期交所宣布，與邁阿密國際控股公司（Miami International Holdings, MIH）於昨（4）日完成簽署雙邊合作暨資訊交換備忘錄（MOU）。

期交所於本年度美國期貨業協會（FIA）年會期間，與MIH旗下邁阿密交易所（MIAX）進行雙邊會談，雙方為加強兩交易所關係及強化未來合作，同意於互惠基礎上簽署雙邊合作暨資訊交換備忘錄。

MIH成立於2007年，旗下包含選擇權交易所MIAX Options、MIAXPearl與MIAX Emerald及證券交易所MIAX Pearl Equities等，為全美第四大選擇權交易所。

2020年12月收購明尼阿波利斯穀物交易所（MGEX）及百慕達證券交易所（BSX）後，產品線除股權外，亦涵蓋農產品及股價指數衍生性商品。

期交所則以股價指數期貨與選擇權見長，近年股票期貨亦表現亮眼。

期交所表示，與MIH在此MOU基礎上，希望透過經驗與資訊交流，借重彼此商品及市場發展經驗及優勢，創造綜效，為雙方業務發展再添新頁。

期交所持續拓展國際化腳步，近年來積極與國外交易所進行各項合作，除了推出多檔國外指數商品外，亦與國際主要交易所，以及指數編製機構進行指數編製、行情資訊海外行銷等實質合作，未來亦持續的深化長期夥伴關係，締造國際合作雙贏。