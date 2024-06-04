台指期 外資減碼多單

股期雙市昨（4）日回檔修正，指數齊步回測21,300點關卡支撐；分析師表示，現階段期現貨轉為逆價差，外資淨空單增加2,390口攀升至1.9萬口，展望盤勢，短線資金行情反覆，儘管AI火熱，也應留意國際情勢影響，台指期需謹慎操作。

現貨與期貨行情方面，美國4月PCE如期下滑，5月美國ISM製造業指數下降至48.5，低於市場預期，整體經濟前景降溫，市場降息預期再度調整，全年可望降息兩次分別為9與12月。

美股表現震盪，四大指數周一除道瓊下跌，其餘小漲作收。

台股方面，過去幾個交易日多為電子股驅動，先前上漲的電子類股昨天回落，加權指數開高走低回檔修正，終場跌180點，以21,356點作收。

期貨部分，台指期昨天再度下殺，電子權值資金出走，鴻海下挫3.12%，聯發科、廣達也跌逾2%，金融傳產普遍回落；終場台指期下跌335點至21,320點。台指期轉為逆價差36.62點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人賣超292.51億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,711口至11,897口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加2,390口至19,089口。

至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單增加2,492口至16,014口。

永豐期貨指出，目前指數前高套牢賣壓較重，上方同時存在空方缺口，短線維持震盪格局。

群益期貨表示，現階段外資賣超現貨且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局轉為偏悲觀，整體籌碼面呈現保守格局。

技術面上，下方有大型股轉強支撐，上方有島狀反轉缺口壓力，所以台股走勢區間整理。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單加碼，偏保守格局。月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距約47,000餘口，至於周選擇權轉為偏悲觀，買權OI順勢增加很多，整體籌碼面保守格局。