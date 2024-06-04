全民權證／矽格 瞄準逾200天

IC封測廠矽格（6257）表示，公司今年迎來三大機會：一、AI應用百花齊放，讓矽格有更多接單契機；二、大陸同業成本揚升，有望促使更多訂單流向台廠；三、IDM廠持續釋單台灣，都大增營運動能。

矽格說，公司迎來三大機會之際，會持續致力於開發海外市場，特別是北美和日本市場，同時強化高效能運算（HPC）、矽光子晶片、車用IC、AI PC等晶片測試布局，今年營運仍會持續成長。矽格4月合併營收15億元，攀上19個月來高點，月增2.75%，年增25.24%；前四月合併營收56.62億元，年增17.6%。

權證發行商建議，看好矽格的投資人，可適時布局相關認購權證，建議優先挑選價內外程度10%以內、且距到期日逾200日的權證進行操作。（國泰證券提供）

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