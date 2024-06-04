全民權證／康舒 挑價外20%內

康舒（6282）併購ABB後，營業費用持續拉升，從去年第4季約21.6%提高至今年第1季約24.3%，但隨2024年公司不斷進行雙方資源整併，預計今年第4季毛利率將拉高至25.2%，淨利也將拉高至3.2億元，每股獲利（EPS）將從去年0.05元拉高至0.5元。

另一方面，法人指出，且隨著OmniON業務的獨立，脫離原先在ABB在電信電源的限制，而將跨入企業用電源，並在2025年進入量產階段。市場預期，隨企業用、電信類及車用市場復甦，及消費性產品組合優化，毛利率將提升至26%，營益率也將拉高至4.9%，EPS上看1.5元、年增214%。

權證發行商建議，看好康舒表現的投資人，可挑價外20%內、距到期日超過六個月的認購權證進行布局。（兆豐證券提供）

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