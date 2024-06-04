全民權證／和碩 兩檔活跳跳

和碩（4938）隨人工智慧（AI）浪潮到來，無論在AI伺服器、AI PC等領域均具想像空間，且評價相對偏低，具攻守兼備優勢。

法人指出，和碩已成為輝達（NVIDIA）合作夥伴之一，在GB200 NLV72、H200 MGX或L40S等AI伺服器產品均有所布局，並擁有自家水冷設計能力，客戶只須決定相關供應商，後段組裝將合力完成。

和碩目前正與客戶談論明年新伺服器訂單，包括通用型伺服器及AI伺服器等，最快第4季會有結論，法人預估明年伺服器營收比重可達7%。此外，受惠筆電新品推出，法人預估和碩第2季筆電出貨量季增20%。

權證發行商建議，看好和碩表現的投資人，可買進價內外15%內、距到期日逾100天的認購權證，參與短多行情。（元大證券提供）

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