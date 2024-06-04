冠德、正新 選長天期

台股近期多空激戰，「逆勢走強股」躍居為盤面亮點。權證專家昨（4）日表示，投資人可以挑選價平、且長天期的題材股權證介入，如冠德（2520）、正新（2105）等，且買強不追弱，拉高獲利槓桿。

冠德、正新等營建資產族群，目前股價強勢抗震、屬於市場泛稱的「逆勢走強股」，在股價表現亮眼下，也帶動相關認購權證交投轉趨火紅，成為盤面交易熱絡族群。

冠德方面，該公司表示，去年由於景氣影響營收衰退，但今年隨著經濟景氣樂觀，房市展望也正向穩定，不過由於外在環境變化因素太多，冠德隨時做好因應準備。至於營運部分，冠德已備妥未來七至九年的開發案量，也將持續發揮集團的優勢，參與北中南大型複合式開發案。

至於正新，正新今年第1季營收為236.22億元，毛利率已連續三季持穩在25%，營益率11.58%，稅後純益為22.19億元，年增四成，每股稅後純益（EPS）0.68元。

展望今年，正新看好汽、機車輪胎市況均穩健，自行車緩步回溫中，整體營運朝正向發展，公司也持續在雙印廠投資擴產。另外，幾家外商退出中國輪胎市場，也有助正新在當地取得更大的市占率。

在權證挑選上，權證發行商建議，須確定選擇標的多空方向，再選擇適當的價位介入，並留意掛單量充足與否、挑隱波穩定且價差合理者，進而在股市波動的時機點，賺取相對穩定收益。

至於挑選標準，權證發行商說，看好冠德、正新等資產營建族群後市股價表現的投資人，可布局相關認購權證賺取槓桿利潤。挑選標準，則以價平至價內外20%內、距到期日超過100天以上等為主。