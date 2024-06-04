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6月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北4日電

台北股市今天下跌180.14點，收21356.62點。6月電子期收1120.25點，下跌19.90點，逆價差1.92點；6月金融期收1925.60點，下跌18.20點，逆價差1.59點。

6月電子期以1120.25點作收，下跌19.90點，成交1074口。7月電子期以1115點作收，下跌19.70點，成交4口。

電子現貨以1122.17點作收，下跌11.65點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差1.92點。

6月金融期以1925.60點作收，下跌18.20點，成交870口。7月金融期以1915點作收，下跌21.80點，成交2口。

金融現貨以1927.19點作收，下跌11.49點；6月金融期貨與現貨相較，逆價差1.59點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 金融期 電子期

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6月電子期、金融期齊漲

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