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大亞、雄獅 四檔有戲

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
大亞集團董事長沈尚弘。圖/聯合報系資料照片
大亞集團董事長沈尚弘。圖/聯合報系資料照片

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股走勢相對抗震，將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考大亞（1609）、雄獅（2731）等後市表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

大亞本業電線電纜受惠台電強韌電網計畫、台商回流建廠等，推升線纜需求，訂單持續滿載，加上近期國際銅價大漲，皆推升首季本業獲利成長。

大亞、雄獅相關權證
大亞、雄獅相關權證

大亞為業界中唯四家生產345KV超高壓電纜廠商之一，目前手上台電訂單不少，一般在公開招標後，會等待台電正式公文通知出貨時程，出貨驗收完後才可認列營收。

展望今年，大亞指出，持續布局能源與新創事業，惟新創事業投資需要時間，承擔風險較高，不過能源因有穩定的電費收益，可抵抗景氣波動，兩個事業是相輔相成。至於本業電線電纜、漆包線方面，與銅價波動有很大關係，預期在通膨、升息趨緩下，漆包線事業可望走出谷底。

雄獅部分，旗下轉投資的旅遊電商AsiaYo首度推出團體旅遊的商品，利用擅長的AI科技流程再創更多元的旅遊服務，同時將全球各地的團體旅遊納入平台之中，補足線上旅遊最重要一塊拼圖，為營運添動能。

AsiaYo過去素有台版Airbnb之稱，近年持續擴大業務版圖，突破以往OTA（Online Travel Agency線上旅遊業）以自由行商品為主的業務框架，開始推團體遊產品，大股東雄獅旅遊將受惠。

AsiaYo表示，公司今年首度在平台中加入了團體旅遊這項商品，以符合市場潮流的變遷，並隨時依據消費者的需求動態調整商品。

若是投資人看好此兩檔，可以選擇價內外15%以內、有效天期90天以上的權證入手。

雄獅 電纜

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