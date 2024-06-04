期貨商論壇／半導體30期 聚光

過往戲稱一顆蘋果帶動台灣百業，現在一個AI概念代代更迭走向實踐，不只帶動百業，還將帶動程度大小不一的產業升級。

現行AI產業秩序還沒改變前，AI產業革命帶來的風景，對台灣的半導體業來說是片蔚藍的海，投資人暫拋八大科技巨頭（尚未包含輝達）籌組Ultra Accelerator Link（UALink）聯盟的擔憂，此組織讓人工智慧加速運算不受單一公司的產業規範限制，科技巨頭聯盟重新定義產業秩序，雖僅於萌芽階段，但已似有合縱劍指輝達龍頭地位的意味。

6月4日台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2024）登場，全球AI巨頭匯集聚焦於AI的發展與應用，短線議題熱度應有助維持半導體30期貨自波段低點彈升。

台股相關半導體概念族群昨（3）日放量攻漲，目前半導體30期貨周線下彎未完全化解，但單日價增量漲仍有助化解周線進一步向下與10日均線交叉的可能，短線或能帶量滾量上漲收復10日均線。

後續仍須留意，若對聯準會官員鷹派的預期再起，導致10日均線未能站穩，預期下方月線向上與季線交叉約六個交易日，仍有助於維持中長線上行，不排除指數在月線尋求支撐後伺機反彈。（凱基期貨提供）

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