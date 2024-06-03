6月電子期、金融期齊漲
台北股市今天上漲362.54點，收21536.76點。6月電子期收1140.15點，上漲23.25點，正價差6.33點；6月金融期收1943.40點，上漲17.40點，正價差4.72點。
6月電子期以1140.15點作收，上漲23.25點，成交1414口。7月電子期以1137.50點作收，上漲25.55點，成交 6口。
電子現貨以1133.82點作收，上漲25.54點；6月電子期貨與現貨相較，正價差6.33點。
6月金融期以1943.40點作收，上漲17.40點，成交896口。7月金融期以1936.80點作收，上漲21點，成交1口。
金融現貨以1938.68點作收，上漲11.34點；6月金融期貨與現貨相較，正價差4.72點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言