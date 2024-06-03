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6月電子期、金融期齊漲

中央社／ 台北3日電

台北股市今天上漲362.54點，收21536.76點。6月電子期收1140.15點，上漲23.25點，正價差6.33點；6月金融期收1943.40點，上漲17.40點，正價差4.72點。

6月電子期以1140.15點作收，上漲23.25點，成交1414口。7月電子期以1137.50點作收，上漲25.55點，成交 6口。

電子現貨以1133.82點作收，上漲25.54點；6月電子期貨與現貨相較，正價差6.33點。

6月金融期以1943.40點作收，上漲17.40點，成交896口。7月金融期以1936.80點作收，上漲21點，成交1口。

金融現貨以1938.68點作收，上漲11.34點；6月金融期貨與現貨相較，正價差4.72點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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6月電子期跌 金融期漲

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