全民權證／采鈺 挑價內外20%

CMOS影像感測器（CIS）封測廠采鈺（6789）表示，隨著高階手機、折疊機，以及AI應用催生高畫素與大尺寸感測器需求增加，竹科廠產能已滿載，龍潭新廠下季也將滿載，有機會和客戶討論漲價。

采鈺表示，高畫素、大尺寸影像感測器需求增加，主要來自於高階手機、折疊機滲透率提升；一些AI的應用也催生高畫素與大尺寸影像感測器需求，正向看待今年業績表現。近期有客戶的同業將CIS產能轉生產DRAM，有助客戶市占率提升，挹注采鈺動能。

投資人可挑選價內外程度20%以內、距到期日兩個月以上權證，如采鈺群益3B購01（075055）、采鈺國泰39購01（076115）。（群益金鼎證券提供）

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