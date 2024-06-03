全民權證／新日興 兩檔聚光
軸承廠新日興（3376）受惠於三大法人同步轉買，上周五股價上漲7.3%或13.5元，收上198元，收復短期均線並站上所有均線支撐，表現強於大盤。
新日興首季稅後純益3.14億元，季增70.6%，年增149.2%，每股純益1.68元，近六季新高。展望後市，法人認為，第2季受惠美系客戶推出新筆電，預估筆電及螢幕業務營收略增。中長線來看，新日興除明年量產折疊軸承產品，陸系業者的手機軸承也持續進行中。
看好新日興後市的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上相關權證，如新日興凱基39購04（081817）、新日興國泰3B購01（082571）。
（凱基證券提供）
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