全民權證／奇鋐 瞄準逾60天

法人預計，輝達GB200相關零組件今年第3季小量生產，2025年放量，給予奇鋐（3017）「買進」評等，預計明年水冷零組件市占率逾10%，調升2025年獲利預期，目標價1,000元。

法人調查，輝達H200相關零組件供應商陸續出貨。H200晶片主要採用氣冷散熱，下半年推出的B100/B200以氣冷散熱為主，供應商包括奇鋐等。

奇鋐越南廠的3DVC於5月量產，月產能25萬台，受惠於輝達AI伺服器需求暢旺，3DVC產能可達滿載。

投資人可挑選價內外20%以內、剩餘天數60天以上權證，如奇鋐元大3B購04（031969）、奇鋐群益3B購10（033298）。（元大證券提供）

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