裕隆、力成 選中長天期

台股在市場資金充沛下，中長期業績成長性與能見度高的優質股可望躍居盤面抗震指標，投資人可參考裕隆（2201）、力成（6239）等，利用權證參與行情。

國泰證券建議，投資人可以權證入場具備發展性、營運成長性佳的中長期優質股，如裕隆、力成等，利用權證代替現股布局，不僅可降低資金門檻，若走勢與預期相同，亦可賺取倍數獲利。

裕隆方面，裕隆表示，旗下電動車n7於今年4月交出電動車銷售冠軍成績單，目前三義工廠產能稼動率約七成左右，工廠生產以品質為優先。

在開發與製造策略方面，裕隆表示，公司除代理生產日系品牌車輛，亦擁有自主開發的台灣本土品牌和車款，帶動台灣汽車零部件產業一起技術升級發展。有關新品牌導入市場，裕隆強調，裕隆導入多元品牌的策略不變，以策略合作、自主研發、在地生產、整車進口等多元方式，滿足台灣汽車及移動服務市場多元需求，同時兼顧台灣產業的發展。

力成第1季營收183.29億元，季減3.7%，年增16.4%，受惠SSD、PC和手機急單，以及記憶體客戶備貨轉趨積極，營收優於預期。封裝稼動率約60%至70%，測試稼動率約50%，每股純益2.32元。

國泰證券建議，若投資人看好此兩檔，可設定價外程度20%以內、中長天期權證，如連結裕隆的相關權證包括裕隆國泰3C購01（030916）、裕隆元大3B購03（031941）等；力成相關權證有力成國泰3B購01（083072）、力成兆豐3B購01（082823）等。