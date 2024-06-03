貿聯、長榮航 四檔閃亮

MSCI權重調整，台股上周五下跌190點，失守月線，收2,1174點。盤面上，高息ETF成分股如貿聯-KY（3665）、長榮航（2618）等逆勢走揚。發行券商建議，看好高殖利率族群後市的投資人，可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

台股高息ETF換股潮正在進行中，包含群益台灣精選高息、統一台灣高息動能、群益科技高息成長、群益半導體收益等四檔台股高息ETF調整5月31日交易結束後生效（亦即6月3日起生效）。其中，如貿聯-KY、長榮航等獲得兩檔ETF同時納入。

貿聯-KY、長榮航相關權證

連接線束廠貿聯-KY第1季稅後純益5.8億元，季增14.3%，年減7.4%，每股純益3.56元。在股利政策部分，今年每股配息9元，以31日收盤價299元計算，現金殖利率為3.2%。法人認為，展望第2季，除車用外，各應用皆有看到回升，加上工作天數正常，預期第2季營收有機會季增8%至10%。

長榮航每股配發股息1.8元，以31日收盤價35.8元計算，現金殖利率為5.02%。法人認為，近期航空貨運運價隨著海運運價同步上揚，帶動航空貨運營收與利潤率的提升，看好今年獲利可望優於先前預期。

權證發行商指出，看好貿聯-KY、長榮航後續表現的投資人可買進價外15%以內、距到期日90天以上相關認購權證。