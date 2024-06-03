宏碁、聯發科 認購紅火

台北國際電腦展（COMPUTEX）明（4）日登場，今年主題聚焦人工智慧（AI），邊緣AI，包括AI PC及AI智慧機等均受到市場矚目，特別是AI PC更是引起全球高度關注。台系供應鏈中，法人看好宏碁（2353）、聯發科（2454）後市發展，相關權證可伺機布局。

輝達財報公布大幅優於市場預期，外資野村證券分析，輝達供應鏈受到投資人青睞，特別是與GB200相關供應鏈的公司。大摩科技產業分析師高燕禾則指出，AI PC誕生將帶動今年下半年的換機潮，加速換機周期，在下一波邊緣AI設備上，預期台廠華碩、宏碁、緯創、仁寶、和碩等均受惠，目標價全面揚升。

宏碁、聯發科相關權證

另外，今年AI PC的銷售初期，PC平均銷售單價將上揚7.5%，未來逐漸普及後，價格區間將下降，預估2027至2028年價格上升幅度降到2%至3%左右。

法人分析，宏碁PC事業回穩，生成式AI將帶動PC換機需求。此外，旗下小虎隊財務穩健，使集團保持成長動能和獲利穩定性。近日宏碁股價在突破去年高點後回檔修正，由於國際品牌廠同業如DELL、HP股價持續上漲，在比價效應下，市場紛紛預期宏碁股價有望創高點。

里昂半導體產業分析師臧鐸看好，聯發科與高通將是從英特爾手中搶占市場份額的最大受惠者，給予聯發科目標價1,246元。

此外，法人看好，聯發科與輝達合作的AI PC晶片、及車用智慧座艙系統領域保持樂觀態度，未來有望超越現階段市場既有廠商的產品性能，並切入新市場，預期相關產品2025年陸續進入量產，長期成長性可期。

權證發行商建議，看好宏碁、聯發科等後市的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準以價內外20%以內、剩餘天數超過60天等條件為主。連結宏碁的相關權證包括宏碁台新3B購01、宏碁群益3C購01；聯發科相關權證有聯發科台新3C購01、聯發科群益41購01。