期貨商論壇／黃金期 展望向上

美國聯準會（Fed）發布褐皮書，內容提到零售支出略有上升，反映消費者可自由支配的支出出現減少，同時對物價敏感度也有所提高。在不確定性上升和風險加大的影響下，整體前景變得更加悲觀。

另外，5月公布的製造業數據，顯示投入價格飆漲，因此暗示未來幾個月商品通膨可能升溫，加上近期多位Fed官員在發表演說時，都釋出鷹派言論，加深市場認為降息時間將延後，也讓美元再度轉強，導致近期黃金期貨價格回檔修正。

觀察需求面，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR），至30日止，黃金持有量832.2公噸，就最近一個月變化來看，持倉量一度上升，在黃金價格再度創下新高後，出現小量調節，讓持倉量回到4月水準。目前價格仍在季線之上，中長期多方格局尚未破壞。

觀察最近CFTC非商業交易人籌碼面變化，黃金期貨的非商業人淨多單部位持續增加，已來到22.9萬口以上，創歷史高水位，顯示出非商業人看好黃金後市，持續加碼多單部位。從近期走勢來看，受到美國Fed褐皮書內容提及通膨逐漸升溫，導致美債殖利率走高，美元再度轉強，黃金期貨修正到月線附近整理，同時也回到4月底的支撐位置，後續若能守穩支撐區，價格將有機會止跌反彈。（華南期貨提供）

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