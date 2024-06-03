期貨商論壇／台積期 長線帶勁

經濟日報／ 記者周克威整理
台積電。 路透
台積電。 路透

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國商務部公布，美國第1季GDP季增年率下修至1.3%，低於市場預期的1.6%，反映消費者對商品支出走軟，該季個人消費支出（PCE）物價指數也被下修，經濟成長與通膨增速雙雙放緩，支撐投資人對聯準會在今年降息的期待。全球數位轉型加快進行，隨雲端運算、人工智慧被企業大量導入，對高效能運算的強勁需求仍處爆發性成長階段。回顧台積電營運表現，4月營收2,360億元，成長59.6%；今年前四月營收8,286億元，年增26.2%，表現優於預期，顯示高速運算相關需求保持穩定，長線依舊看好。

曹富凱表示，由於台股基本面已逐漸走出谷底，今年資金轉趨寬鬆，在眾多利多加持下，加上台灣半導體業營運動能依然強勁，在基本面穩健下，長線依舊看好，且輝達展望優於預期，台股6月會是AI的天下，將可預期。另外，台北國際電腦展即將登場，輝達執行長黃仁勳也再度受邀參加，有望為科技股增添動能，台股走勢維持偏多，市場對台積電的業績持續樂觀。

台積電期貨夜盤交易上路，進一步加強市場熱情，引發更多的投資者參與交易。在長期基本面展望穩定下，若近期因短期利空使得台積電期壓低來回測月線關卡時，應是長線投資人伺機布局的好機會。（富邦期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

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