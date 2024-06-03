台指期 高檔震盪有壓

台股上周五（31日）呈現開高走低格局，終場指數下跌190點、收在21,174點，跌破月線支撐，累計全周下跌391點；台指期同步開高走低表現弱勢。期貨商建議，行情目前高檔震盪承壓，操作上建議區間操作為主。

價差方面，台指期正價差擴至110.78點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,193口至6,928口，其中外資淨空單減少353口至14,059口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,073口至11,161口。

其中，外資現貨賣超330億元，期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼依舊是偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距約4.4萬餘口，至於周選擇權維持偏悲觀，買權OI順勢增加較多，整體籌碼面保守格局。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在22,000點，賣權未平倉最大量集中在20,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.1降至1.09，VIX指數上升0.35至18.22。整體選擇權籌碼面偏空。整體來說，雖大盤表現疲弱，但不排除未來一周可能轉向中小型類股表現，指數操作上建議轉向震盪思維，區間操作為主。

群益期貨表示，上周五外資賣超現貨、期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局依舊偏悲觀，整體籌碼面保守格局。技術面上，留意下檔支撐，上方就是島狀反轉缺口壓力，進出需留意外資等法人動向。

元富期貨認為，台指期上周五呈開高走低格局，終場大跌110點，以黑K棒留上影線作收，日K連三黑。目前指數準備回測月線，短線觀察月線是否能展現支撐力道，在跌破月線支撐之前，多方架構仍未遭到破壞。