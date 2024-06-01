元富證券攜手愛爾達 證券開戶精彩賽事免費看

新光金控（2888）旗下元富證券看準奧運賽事風潮，攜手體育賽事轉播第一品牌-愛爾達電視ELTA.tv，6月1日起推出「元富證券開戶精彩賽事免費看」活動，凡至元富證券活動網頁完成線上開戶，即可享有愛爾達電視ELTA.tv 三個月免費收看序號，完成首筆交易再獲愛爾達購物網200元購物金等眾多優惠。夏日全球瘋體育，元富證券邀你一起0元追賽事，理財亦不可忽視。

元富證券近來加速布局異業結盟，發揮多品牌的商業綜效，以生活消費即投資的概念，透過跨領域的合作拉近大眾的日常生活，針對愛好生活消費、電商購物的族群舉辦活動。今年恰逢四年一度的奧運盛事，看準大眾對體育賽事的高度關注，元富證券首度跨界合作新媒體，攜手體育賽事轉播的第一品牌愛爾達電視，聚焦喜好體育運動的族群，造福體育迷只要輕鬆完成開戶，精彩賽事就能免費看。

愛爾達電視過去曾多次取得國際大型賽事的台灣轉播總代理，擁有專業的轉播團隊與主播團隊，在專業講評、轉播品質上深受球迷喜愛與肯定，多次創下大型體育賽事超過千萬次曝光的高話題帶動。除體育賽事轉播外，愛爾達的串流服務ELTA.tv內容多元，包括熱門連續劇與新聞頻道等，接著備受矚目的大滿貫網球賽(紅土賽事)、美國職棒、美國職籃、歐洲職業足球、頂級羽球、桌球、方程式賽車等頂級國際賽事等，以及進入倒數計時在巴黎舉行的全球體壇盛宴轉播，現在只要拿起手機、平板、智慧電視，就能觀看賽事，在家在外為選手加油，讓體育迷看得過癮。

「元富證券開戶精彩賽事免費看」活動期間為6月1日至12月31日，只要至元富證券活動網頁完成開戶，即可享有愛爾達電視ELTA.tv 三個月收看序號，可於序號時間內自由觀看全頻道的體育賽事、直播、戲劇、綜藝節目等。完成首筆交易，元富加碼送愛爾達購物網200元購物金，商品多元包括NBA、ML周邊商品、公仔，及體育用品，全方位滿足體育迷的購物需求。此外，交易滿額台股電子下單每達100萬元再送愛爾達電視ELTA.tv 1個月收看序號。