全民權證／雙鴻 押逾四個月

經濟日報／ 記者崔馨方整理
雙鴻相關權證 圖／經濟日報提供
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雙鴻（3324）人工智慧（AI）等終端應用利多影響，未來將帶動散熱規格提升，法人維持對雙鴻的「買進」投資評等，目標價為1,050元。

法人認為，雙鴻通用伺服器經過2023年第4季的庫存調整後，有望重返高個位數成長，而AI伺服器GPU隨著缺料問題緩解，將逐季放量成長。看好水冷散熱的滲透率，將帶動雙鴻散熱模組的平均售價（ASP）增加20~30%。以昨（31）日股價886元來看，潛在漲幅逾18%。

權證發行商建議，看好雙鴻後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數120天以上等條件為主，靈活操作藉以放大槓桿利潤。（台新證券提供）

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