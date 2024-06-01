全民權證／智邦 兩檔閃金光

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
智邦相關權證 圖／經濟日報提供
智邦相關權證 圖／經濟日報提供

智邦（2345）受惠AI相關產品線動能成長，預估帶動第2季營收季增逾一成，加上智邦800G產品已小量出貨雲端資料中心大客戶，第3季可望放量出貨，全年營運逐季成長可期。

在資料中心建設不斷下，通用型伺服器與AI伺服器的網路傳輸溝通速度需求皆快速成長，兩者傳輸速度的平衡需要被維持，並非只有AI伺服器速度提升至800G，對相關台廠資料中心網通設備供應商而言，是長期成長趨勢。智邦表示800G交換器是現在全球最快的交換器，智邦是台廠首家推出相關產品並有出貨實績的廠商。

看好智邦後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期超過200天的商品參與行情。（國泰證券提供）

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