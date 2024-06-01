緯創、鴻海 四檔潛利靚

台股與AI族群近日相繼回檔整理，不過外資圈發布最新個股報告中指出，仍樂觀看待緯創（3231）、鴻海（2317）後市表現，分別給予「優於大盤」、「買進」評等，且雙雙調升目標價，相關權證可伺機布局。

外資摩根士丹利（大摩）證券報告指出，緯創正接到輝達Hopper系列繪圖處理器（GPU）基板相關急單，並取得一項GB200機架級項目，有助未來營運表現，因此給予「優於大盤」評等、目標價調升至168元。

緯創、鴻海相關權證 圖／經濟日報提供

大摩科技產業分析師高燕禾評析，緯創仍是主要的GPU基板供應商，目前已觀察到緯創一些GPU基板急單，預計在未來幾個月內將帶來小幅成長動能。

外資高盛證券預計，鴻海在今年第2季的收入將季、年雙增，主要由伺服器、網路產品和PC的增長推動。鴻海的AI伺服器收入將貢獻在2024、2025和2026年將分別達10%、24%和28%。因此，給予鴻海「買進」評等、目標價由先前的201元升至227元。

高盛分析，鴻海在AI伺服器市場中處於優勢，相關原因包括，鴻海不僅在全球建立生產地，還具有強大的全球供應鏈管理、庫存管理、物流和勞動力管理能力。公司在美國也有生產基地，例如：鴻海威斯康辛州工廠。

權證發行商建議，看好緯創、鴻海等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過120天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。