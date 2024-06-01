東元、中華 挑中長天期

台股在科技股漲多後，市場資金也開始轉向傳統業績股，其中，東元（1504）、中華（2204）在獲利重返穩健的軌道後，成為投資買盤青睞焦點；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的權證，參與個股走勢。

東元第1季毛利率25.9%，較去年同期增加1.5個百分點，每股純益（EPS）為0.55元；毛利率提升主因機電系統事業高壓產品比重提高，以及高毛利的空調營收比重提高所帶動；業外方面，去年同期有明顯的金融資產評價利益，今年則無，因而使得EPS較去年同期下滑。

東元今年機電產品在北美市場仍持續成長。而機電產品中馬達約占七成、Motovario約占二成，區域占比為北美36%、中國18%、台灣15%，馬達當中營收比率大馬達45%、小馬達55%，其中，北美大馬達相關設備需求不減，台灣與中國小馬達也有復甦跡象，市場預估今年營收603.7億元、年增1.6%，稅後純益60.2億元、年增3.2%，EPS為2.8元。

中華方面，今年內銷四輪銷售展望維持6.6萬輛，其中，MG品牌方面，第2季將導入全新純電動車MG4，由於台灣充電環境仍待發展，且消費者對於電動車採購意願相對保守，公司認為MG4屬於小眾市場，不會對產能造成太大的影響。目前MG單月生產量可達2,000台。

第2季將推出EZ-R全能通勤車（電動二輪）、第4季將推出菱利大改款，在全年營運方面，雖市場預估台灣車市銷量下滑至45萬輛，年減5.6%。但中華車持續推出MG轎車款新車、中華菱利大改款、Eclipse Cross特仕車等新車型，預估全年內銷四輪提升至6.6萬輛，年增24.5%，市場預估全年營收492.9億元，年成長28%，稅後純益61.2億元，年成長8.4%，EPS上看11元。